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Başkan Çelik, muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, kırsal ve merkez muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, kırsal ve merkez muhtarlarıyla toplantı yaptı.


Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, kırsal ve merkez muhtarlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda, muhtarların mahalle ve köylerinde yaşanan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarların taleplerini not alan Kaymakam Çelik, muhtarların talepleri kendileri için önemli olduğunu dile getirerek Lice'yi kalkındırmak, problemlerini çözmek adına düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi. Kaymakam Çelik, “Hiçbir şekilde hizmetten kaçış yok o yüzden irtibat halinde olacağız makul, mantıklı her türlü talep, gerekçeli her türlü hizmet ile yardım sağlanacak'' dedi.

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