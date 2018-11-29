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Başkan Çelik öğrencilere kışlık giysi yardımı programına katıldı

Diyarbakır’ın Lice İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim Ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) desteği ile Liceli çocuklara zorlu kış şartlarını daha rahat geçirmeleri için kışlık giysi yardım programına katıldı.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim Ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) desteği ile Liceli çocuklara zorlu kış şartlarını daha rahat geçirmeleri için kışlık giysi yardım programına katıldı.


Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan öncülüğünde kurulan TOGEM-DER' in desteğiyle çocuklara kış şartlarını daha rahat geçirmeleri için kışlık giysi yardım programına düzenledi. Programa Lice İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik katıldı. Ayşe Toprak Yatılı Bölge Orta Okulunda düzenlenen programda öğrenciler ve eğitimciler ile bir araya gelen Kaymakam Çelik, çocukların vatana, aileye ve gelecek nesillere faydalı olmalarını istediklerini belirtti. Çelik, “Manevi değerlerimizi, ülkemizi ilelebet yaşatsınlar ve geliştirsinler. Bu yüzden devlet ve halk el ele çocuklarımızın destekçisi oluyoruz. Bu kararlılıkla gelecek her günümüzü bugünden daha güzel olmasını dileyerek TOGEM-DER'e ve bu güzel işlere katkı veren bütün hayırseverlere ve gönül insanlarına, içtenlikle teşekkür ediyorum'' dedi.

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