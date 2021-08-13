Kamu işveren heyetinin verdiği zam teklifi Diyarbakır'da protesto edildi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, kamu işveren heyetinin verdiği zam teklifi Diyarbakır'da protesto etmek için üyelerle bir araya geldi. Memur-Sen il binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Ensarioğlu, “Beklentilerimizi karşılayacak teklif, enflasyonun ezemeyeceği maaş istiyoruz” dedi. Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunların, enflasyon karışışında erimiş maaşların en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını gördüklerini kaydeden Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, bu nedenle 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasında olduğunu kaydetti. Başkan Ensarioğlu, “Kamu İşvereninin dün açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor. 2022 yılı için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir tekliftir. Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. 5. dönem kamu işvereni tarafından teklif edilen ve hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4+4 ve 3+3, 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 26 olması kamu işvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir. Öyle görünüyor ki, bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu iş vereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki memura zammı enflasyon değil kamu işvereni vermelidir. Kamu İşvereninin 3 00, refah payı, sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş, oranı kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini, oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm kamu görevlilerini mutlu edecek, beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 ek gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek, net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır” dedi.

“Sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır”

Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisi olduğunu vurgulayan Başkan Ensarioğlu, memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkün olduğunun altını çizdi. Başkan Ensarioğlu, “Kamu işvereninden, yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere geçirilmesi, vergi dilimi, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve benzeri genele ilişkin tekliflerimize de hizmet kollarına ilişkin tekliflerimize de karşılık gelecek şekilde titizlikle hazırlanmış teklifleri bekliyoruz. Toplu sözleşme bir oldubittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak, 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde Pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz. Memur-Sen Diyarbakır Şubesi olarak, haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz” diye konuştu.