Başkan Karamehmetoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir lokantada düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesinin çalışmaları ile yeni projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi. Muhtarların mahalle ve köyler ile ilgili sorun ve görüşlerini de alan Karamehmetoğlu, gerçekleştirilen toplantıların önemine değindi. Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesi olarak şehir için çok güzel çalışmaları birlik içinde gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra da güzel çalışmaları ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

Belediye olarak belirli dönemlerde ilçedeki esnaf, muhtarlar, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiklerini anlatan Başkan Karamehmetoğlu, “Bir araya gelmemiz, birlik ve beraberliğimiz şehrimizin en büyük gücü. Geçmiş yılların değerlendirmesi, 2018 yılında varsa belediye olarak bizim de yapacağımız köylerimizde mahallelerimizdeki şeyleri bir sohbet ortamında bunları da değerlendirelim konuşalım dedik. Siz değerli muhtarlarımızdan şunu rica ediyorum. Çocuk oyun alanlarının az olduğu mahallelerinizde uygun alanlar bulmak için sizlerin katkısını istiyoruz. Çermik Belediyesi olarak, özellikle kırsal mahallelerimizde çocuklarımızın koşup eğleneceği alanlar oluşturmak istiyoruz. 2 yıllık görev süresince uzun yıllardan beri yapılmayan hizmetleri ilçemize kazandırdık. Birkaç köy dışında hizmet götürmediğimiz köy kalmadı. Köy içi yollara parke taşı döşemesi, taziye evleri yaptık” dedi.

“Çermik'in çehresini değiştirdik”

İçme suyu şebekesinin yenilenmesi ve doğal gaz altyapı çalışmalarının önemine değinen Karamehmetoğlu, “Doğal gazın dünyada gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Hem dünyada hem de ülkemizde doğalgaza geçen kentlerin yaşam kalitelerinde gözle görünür bir artış yaşanmaktadır. Geleceğin Çermik'i için koyduğumuz hedef doğrultusunda gelişmiş istikrarlı bir şehrin temellerini attık ve çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarda aksaklık olsun istemiyoruz. Planlı ve programlı şekilde ilerlemek niyetindeyiz. Halkımızın mağdur olmaması açısından çalışmalar titizlikle devam etmelidir. Bu bilgi alışverişlerimizi daha sık yaparak, Çermik'te doğalgaz çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Kurumlar arası sağlıklı görüşmeleri halkımıza hizmet olarak dönüştürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.