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Başkan Karamehmetoğlu'nun acı günü

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun eşi Saadet Karamehmetoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun eşi Saadet Karamehmetoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Bir süre önce safra kesesi ameliyatı olan 56 yaşındaki Saadet Karamehmetoğlu yaklaşık 1 aydır korona virüs nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Karamehmetoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazenin defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Çermik ilçesine götürüleceği belirtildi. Karamehmetoğlu'nun 10 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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