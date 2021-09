Başkan Koç, Zabıta Haftasını kutladı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Zabıta Haftasını kutladı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 195'nci yıl dönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi. Zabıta çalışanlarına hediye taktim eden Başkan Koç, zabıtaların Kayapınar'ın huzuru, sağlığı ve güvenliği için her alanda canla başla çalıştığını belirtti. Başkan Koç, "Zabıta Teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilçemizin huzuru, sağlığı ve güvenliği için her alanda canla başla çalışan zabıtalarımızın gününü kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.