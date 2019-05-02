Başkan Mızraklı asfalt plenti şantiyesinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten asfalt plenti şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar ile ilgili personellerden bilgi aldı. Şantiyenin asfalt üretim kapasitesi, gider kalemleri ve üretilen asfaltın nerelerde kullanıldığı bilgisini alan Mızraklı, personel tarafından tespiti yapılan eksikliklerin giderilmesini istedi.

Üretimde ve çalışmalarda tasarruf sağlamak amacıyla neler yapılacağı üzerine personellerle görüş alış verişinde bulunan Mızraklı, kamusal alanda çalışma yürüttüklerini, bu anlamda herkesin titiz ve özenli olması gerektiğini söyledi.