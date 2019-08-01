Başkan Mızraklı: "Kent, tekstil alanında önemli bir merkeze dönüşebilir"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bismil İlçe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği çiftçi buluşma toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, kentin ve ilçenin yakın zamanda tekstil başta olmak üzere birçok alanda önemli bir merkeze dönüşebileceğini söyledi.

Diyarbakır'ın tarım alanında en zengin ilçesinin Bismil olduğunu aktararak konuşmasına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, ilçenin çok güçlü bir ekonomik potansiyelinin bulunduğunu söyledi. Kentin ve ilçenin yakın zamanda tekstil başta olmak üzere birçok alanda önemli bir merkeze dönüşme gerçeğinin olduğuna işaret eden Mızraklı, Bismil'de çiftçiliğin ikinci iş olarak görüldüğüne dikkat çekti. Toplantıda ürün çeşitliliğini artırmayı tartışmaları gerektiğine vurgu yapan Mızraklı, "Birinci ürünün arkasında ikinci ürünü ortaya koyabilen, beraberinde de hayvancılık ve diğer sektörlerin üretim kapasitesi artırılması mümkünken bunun yeterince güçlendirilmediğini görmekteyiz” dedi.

"Üretici birliklerine ihtiyaç var"

Tarıma bağlı, tarımın üzerinde şekillenmiş olan endüstride güçlü bir atak yapamadıklarına vurgu yapan Mızraklı, "Bu noktada hep beraber düşünerek birlikte ne yapabiliriz, Diyarbakır ölçeğine baktığımız zaman üreticiden tüketiciye olan zincirlerden tutup diğer bir ürün olan 2'nci ürün yani endüstriyel boyutta aktarımı gibi birçok başlıkta nitelikli bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Hep inandığımız bir şey var birlik. Üretici birliklerinin ortaya çıkardığı güçlü dinamiklere ihtiyacımız var. Bu noktada yerel yönetimler kapasitesin bundan sonraki dönemde güçlü bir şekilde buna katkı vermeye çalışan, buna omuz vermeye çalışan gücü fazla olacak. Ne olursa olsun bir olmak zorundayız. Çiftçinin ürettiği ürünün heba edilmemesi için elimizden geleni yapmak durumundayız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ziraat Mühendisi Tahir Alan, katılımcı çiftçilere, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı. Alan'ın konuşmasından sonra çiftçiler, kurulan serbest kürsüde sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dile getirmesi ile toplantı sona erdi.