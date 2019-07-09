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Başkan Mızraklı LGS birincilerine bisiklet hediye etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Selçuk Mızraklı, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alarak Türkiye 1'incisi olan 13 öğrenciye bisiklet hediye etti.


Selçuk Mızraklı, LGS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan 13 öğrenciye kasklarıyla birlikte bisiklet armağan etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Sümerpark Ortak Yaşam Alanı resepsiyon salonunda organize ettiği etkinlikte Mızraklı, öğrencileri ve ailelerini gösterdikleri üstün başarıdan dolayı kutladı. Bisiklet dağıtımından önce başarılı öğrencilerin gelecek planlarıyla ilgili fikirlerini alan Mızraklı, aile bireyleri ile de görüştü.


Çocukların gösterdikleri üstün başarıdan dolayı aileleri ve eğitimlerine emek veren öğretmenleri kutlayan Mızraklı, öğretmenlerin toplumun en büyük değerleri olduğunu dile getirdi. Yerel yönetimlerde sorumlu mevkilerde bulunanların yarına dair bir umut ekmek durumunda olduğuna vurgu yapan Mızraklı, "Kentin bütün hayat alanlarının çocuklara, gençlere ve kadınlara göre oluşturulması gerekiyor. Bizim de böyle bir sorumluluğumuz var" dedi.

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