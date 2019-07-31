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Başkan Mızraklı'dan yaz spor okullarına ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Selçuk Mızraklı, yaz spor okulları kapsamında yüzme ve futbol kursunda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.


Selçuk Mızraklı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının yaz spor okulları kapsamında yürüttüğü yüzme ve futbol kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret etti, miniklerin eğitimleri ile ilgili bilgi aldı. Başkan Mızraklı'ya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, genel sekreter yardımcıları ve ilgili birim amirleri eşlik etti. İlk önce Yenişehir ilçesi Seyrantepe TOKİ'de bulunan yüzme havuzunu ziyaret eden Başkan Mızraklı, ilgi birim amirleriyle çocukların eğitimi ve yüzme havuzu alanıyla ilgili görüştü. Başkan Mızraklı, daha sonra Kayapınar ilçesinde yer alan Talaytepe spor tesislerine geçti. Amedspor tesislerinin de bulunduğu alanda Başkan Mızraklı, Amedspor Başkanı Metin Kılavuz tarafından karşılandı. Başkan Mızraklı ve beraberindekiler, tesiste eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek, eğitmenlerden eğitimler hakkında bilgi aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu. Tesiste bulunan kapalı spor salonunu da inceleyen Başkan Mızraklı, alanın engelli bireyler tarafından kullanılması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

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