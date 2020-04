Başkan Sözen'den koruculara 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek çağrısı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, güvenlik korucularına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına güvenlik korucularının da destek vermesi çağrısında bulundu. Maaşlarının her ne kadar da düşük olsa da devletin yanında olduklarını göstererek ülkenin zor süreçlerden geçerken birer mesaj desteği sunmalarını isteyen Sözen, "Bizler her zaman zor ve zahmetli süreçlerde devletimizin yanında, milletimizin emrinde ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduk. Ülke olarak çok zor süreçlerden geçiyoruz. Biz güvenlik korucuları aldığımız maaşla zar zor ailelerimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi ülkemizin ve devletimizin menfaatini bütün şahsi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasına büyük paralar yatırma imkanımız olmasa da birlik ve beraberliğimizin bir işareti olarak Türkiye'nin üçüncü büyük silahlı gücü olarak her birimiz bu kampanyaya birer mesaj atarak destek olalım. Atacağımız her bir mesaj ülkemizin birliğinde, beraberliğinde ve kardeşliğinde çimento görevi görecek, ülke düşmanlarına verilecek en anlamlı cevap olacaktır. Bu duygularla şuan ülkemizin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevleri başında olan bütün dava arkadaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.