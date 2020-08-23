Başkan Sözen'den koruculara müjde

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Güvenlik korucularımızın sınır ötesi görev harcırahlarında düzenleme yapılarak, günlük 91 liradan 205 liraya, aylık 2 bin 730 liradan 6 bin 150 liraya çıkarılmıştır" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bakanlık onayı ile yapılan düzenlemede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e, Korucular Dairesi Başkanı Mithatcan Kutluca'ya ve personeline teşekkür ettiklerini söyledi. Sınır ötesi harcırah miktarlarında ciddi anlamda düzenleme yapılmasının, bu görevi yapan güvenlik korucularını ziyadesiyle memnun ettiğini belirten Başkan Sözen, "Temennimiz ve beklentimiz gece gündüz demeden sınırlarımız içerisinde de görev yapan güvenlik korucularımızın maaş ve harcırahlarında düzenleme yapılmasıdır. Çünkü korucularımız, çok zor şartlarda görev yapmalarına rağmen hakkettikleri ücretleri alamamakta, ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Her şeyin en iyisine layık olan camiamızın bu haklı ve makul talebinin karşılanacağına inanıyoruz. Dünyadaki bütün mağdur ve mazlumların hamisi durumunda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve korucuların en büyük destekçisi konumunda olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bu sorunu çözeceklerine ve bu mağduriyetimizi gidereceklerine inanıyoruz. Güvenlik korucularını temsil eden STK olarak federasyon ve derneklerimizle beraber yasal zeminde korucularımızın haklarının sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.