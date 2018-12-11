Başkan Yüksel kafe açılışına katıldı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, davet edildiği bir iş yerinin açılış törenine katılarak, kurdelesini kesti.

Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ile birlikte Altıok Mahallesi'nde hizmete giren kafenin açılışına katıldı. Okunan duaların ardından konuşma yapan Yüksel, “Birazdan hizmete açılacak bu işyerimizin sahiplerine bereketli boz kazançlar getirmesini ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek, kurdeleyi kesti.