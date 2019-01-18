Başkan Yüksel: “Öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu”

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. dönemini tamamlayarak yarıyıl tatiline giren öğrencilere "Karneni getir kitabını götür” projesi kapsamında karneleri getiren öğrencileri tebrik ederek kitap hediye etti.

İlçe Milli Eğitim katında gerçekleşen karne dağıtım törenine Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Yüksel, “Şimdi hasat zamanıdır. Bir yıl boyunca göstermiş olduğunuz gayretli çalışmaların karşılığını bugün alacaksınız. Gözlerinizdeki o güzel heyecanı görüyorum ve bende heyecanlanıyorum. Geleceğimiz olan siz değerli öğrencilerimize güvenimiz tamdır. Çalışmak sizler için en büyük sermayedir. Çalışarak başarı yolunda emin adımlarla ilerleyeceğinize ve büyük işler başaracağınızı biliyorum. 15 tatilinizi bol bol kitap okuyarak geçirmelisiniz. Bir ders yılı içerisinde çalışmalarının karşılığını alan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

"Karneni getir kitabını götür” kampanyasına yoğun ilgi olduğunu belirten Başkan Yüksel, “Belediyenin desteği ile 2 yıldır sürdürülen kampanyaya öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi olması bizi mutlu etti. Amacımız çocuklarımızı kitapla buluşturmak, yarınlarımızın teminatı gençlerimize okuma alışkanlığını kazandırmak. Çocuklarımızı okutuyoruz. Çocuklarımızın eline silahın, taşın, tehlikeli cisimlerin yerine kitap ve kalem yakışıyor" diye konuştu.