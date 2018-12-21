Başkan Yüksel şehit yakınlarını havaalanında karşıladı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından Umreye gönderilen şehit yakınları, ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

Şehit yakınlarını havalimanında Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ve şehit aileleri karşıladı. Yüksel, belediye olarak şehit ve gazi yakınlarını umre göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bismil'de oturan şehit yakınlarımızı kutsal topraklara gönderdik. Annelerimiz ilk kez kutsal toprakları ziyaret ettiler. Devletimize, milletimize dua ettiler. Allah ibaretlerini kabul eylesin. Bu vesile ile tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emanetleri emanetimizdir. Biz onların yakınlarına en iyi şekilde sahip çıkmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Umreden dönen şehit yakınları ise, manevi açıdan çok büyük bir değere sahip atmosferde olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Maddi durumlardan dolayı hayal bile edemediğimiz umreye gitmemize vesile olan Belediye Başkanımız Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Allah Razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.