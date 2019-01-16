İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüksel, Tepe Mahallesi esnafıyla buluştu

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Tepe Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Tepe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.


Mahalle sakinlerinin sorunları dinleyen Başkan Yüksel'e, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, AK Parti heyeti ve Tepe Mahalle muhtarı Şeyhmus Özaydın eşlik etti. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan, hayırlı işler dileyen Başkan Yüksel, mahalle sakinlerinin talebi üzerine, mahallede bulunan bir kıraathanede çay molası verdi. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Yüksel mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.


Tepe Mahallesi'nde verilen çay molasının ardından Başkan Yüksel ve Ak Parti İlçe Başkanı Kızılkaya esnafları ziyaret edip hayırlı işler diledi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Yüksel, esnafla sohbet ederek sorunlarını da dinledi. Bismil Belediyesi'nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar Başkan Yüksel'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.