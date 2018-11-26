Başkan Yüksel, Umreye gidecek şehit yakınları ile bir araya geldi

Şehit yakınlarının baş tacı olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, “Devletimiz her zaman şehit ve gazilerimizin yanındadır” dedi.

Bismil İlçesinde yaşayan 33 şehit yakını, Bismil Belediyesi tarafından Umreye gönderilecek. Umre ziyaretinden önce şehit yakınları ile yemekte buluşan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu belirterek "Kutsal yolculuğunuzda, güzel yerleri göreceğiniz için sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Bu kutsal ve mübarek yerlere gitmeniz güzel bir olay. İnşallah bu olayı her zaman devam ettiririz. Şehitlerimize ne yapsak azdır" dedi.

“Şehit yakınları baş tacımızdır”

Kaymakam ve Başkan Vekili Yüksel, şehit yakınlarının her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet kademeleri şehit ailelerinin her zaman yanında. Devletimizin size verdiği değer en üst noktadadır” ifadelerini kullandı.

İlk kez Umreye gidecek olan şehit yakınları, kutsal topraklara gitmelerine vesile olan Kaymakam ve Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'e duacı olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Devletimiz her fırsatta bize sahip çıkıyor. İlk kez bir belediye bizi kutsal topraklara götürecek. Bundan dolayı çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Allah bin kere razı olsun.”