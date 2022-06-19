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Basketbolda şampiyon Bağlar Belediyespor

Bağlar Belediyespor’un 12 yaş altı basketbol takımı namağlup Diyarbakır birincisi oldu.

Bağlar Belediyespor'un 12 yaş altı basketbol takımı namağlup Diyarbakır birincisi oldu.


Sarı-Mavili kulübün 12 yaş altı takımı, oynadığı 6 maçı da kazanarak kayıp vermeden Diyarbakır birincisi oldu.


Bağlar Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak elde edilen başarı nedeniyle teknik heyet ve sporcuları tebrik etti.


Beyoğlu, “Grubunda oynadığı 6 müsabakayı da kazanarak namağlup şekilde Diyarbakır şampiyonu olan Bağlar Belediyespor 12 yaş altı genç basketbol takımımızın oyuncu ve teknik heyetini tebrik ediyor, sonraki aşamalarda başarılar diliyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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