Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Medical Park Batman Petrolspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu.

Az sayıda taraftarın takip ettiği müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Müsabaka boyunca hiçbir atağı bulunmayan konuk takım 90. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanına giren Furkan topu ağlara yolladı ve müsabaka Batman Petrolspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Diyarbekirspor, bu yenilgiyle sezonun ikinci yarısında ilk kez mağlup olmuş oldu. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Batmanda oynanan maçı Diyarbekirspor son dakika golüyle 1-0 kazanmıştı. Bu kez Diyarbakır'da son dakika golüyle gülen taraf Batman ekibi oldu.

Konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya dostluk görüntüleri damga vurdu. Her iki takım taraftarları arasında centilmenlik gösterileri yaşandı. Müsabakayı her iki takımın yöneticileri birlikte takip ederken, Yeni Diyarbakır Stadyumunda yapılan maçı Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da izledi.

Maçın karnesi

Stat: yeni Diyarbakır

Hakemler: Hamit Basık, Emrah Uluçay, Muhammet Munir Dadı

Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli, Orkun Dervişler (Dk. 53 Ahmet Arı), Onur Paksoy, Şevket Güngör, Ömer Yanık, İbrahim Has (Dk. 69 Güney Tutcuoğlu), Emre Hasan Balcı, Reşo Akın, Ahmet Buğrahan Tuncay, Taner Çekiç, Feyyaz Aydil (Dk. 81 Uğur Uğur ?)

Medical Park Batman Petrolspor: Cihan Şentürk, Ardahan Gündoğdu (Dk. 46 Furkan Karabatak), Okan Toprak, Sebahattin Usta, Mazlum Demir, Buğra Temel (Dk. 84 Serhat Tunç ?), Emre Kars, Ferdi Konak, İbrahim Yakup İnal, Umut Çakar, Ahmet Güven (Dk. 69 Şükrü Kaan Kılıçaslan)

Gol: Dk. 90 Furkan Karabatak (Batman Petrolspor)