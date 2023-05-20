İhlas Haber Ajansı

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Batman Petrolspor ligden düşen 4. takım oldu

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, deplasmanda konuk olduğu Şanlıurfaspor karşısında 2-0 yenilerek 2. Lig'e veda eden 4. takım oldu.


Ligin son haftasında ligde en alt kümeye düşme potasında olan 5 takım mücadelesine sahne oldu. Ligde 43 puanı bulunan Ispartaspor, Sivas Belediyespor'u evinde 6-0 gibi net bir skorla geçerek puanını 46'ya çıkarttı.


45 puanla Ligde aynı puanı paylaşan iki takım Nazillispor ve Bursaspor karşılaşması 1-1 beraber bitince, 45 puanlı Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor deplasmanda 2-0 yenilip 45 puanda kalarak ligde düşen 4. takım oldu.


Maç sonrası Şanlıurfaspor taraftarı Batman Petrolspor sporcularına kötü tezahürat yaparak sözlü ve küfürlü saldırıda bulundu.

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