İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi. Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır Caddesi'nde gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan, burada halkı selamladıktan sonra temasları çerçevesinde gençlerle buluşma için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.