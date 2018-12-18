‘Bavul' Diyarbakır'da sahnelendi

Diyarbakır'da Meya Ajans organizasyonunda çaresiz ve huysuz bir adam ile yalnız ve meraklı bir kadının bavulunun havaalanında karışması sonrasında yaşananları anlatan “Bavul” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Diyarbakır Öğretmen evinden yetişkinler için sahnelenen "Bavul" adlı oyunda tiyatro oyuncusu Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay rol aldı. Levent Tülek'in yönettiği oyunda çaresiz ve huysuz bir adam ile yalnız ve meraklı bir kadının bavulunun havaalanında karışması sonrasında yaşananlar anlatıldı.

Diyarbakır'da tiyatro, canlı müzik, sirk grupları, animasyon ve eğlence organizasyonları gerçekleştiren Meya Ajans Organizatörü Elif Yıldız, Diyarbakır'da tiyatro severlerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirterek, “Sanatsal etkinliklere ilgilin fazla olduğunu görmekteyiz. Bölgede yıllarca yaşanan olaylardan sonra yakalanan güven ortamının ardından bu tür çalışmaların devamlılığına ihtiyaç vardır. Bizler Ajans olarak yerli ve yabancı sahne sanatçısı ve animatör ekibimizle birlikte Diyarbakırımızda sanatsal ve sosyal etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her konuda Diyarbakır'ımız için elimizden gelen tüm çabayı harcamaktayız” dedi.