Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Koçlardan, güven tazeledi

Olağan Kongresi sonucunda Şube Başkanı İsmail Koçlardan ve yönetimi delegelerin tercihi ile tekrardan seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçim sonucunda daha güçlü olarak yollarına devam edeceklerini belirten Koçlardan, bu yolda kurucu genel başkanları merhum Mehmet Akif İnan'ın izinden gideceklerini ifade etti. Her ne görüşte olursa olsun hak ve adalet için çalışacaklarını şiar edindiklerini kaydeden Koçlardan, “Bu göreve geldiğimiz günden itibaren ilimizde temsilcilik olan sendikamızın şube olması için elimizden geleni yaptık. Allah'a hamd olsun bu yolda muvaffak olduk. Bundan sonra da Allah'ın izniyle üye sayımızı arttırmak için hem yönetim hem de iş yeri temsilcilerimizle elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız” dedi.