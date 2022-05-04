Bayram dönüşü çapraz ateşe alınan aileden anne ve kızı hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden anne ve kızı hayatını kaybetti.

Olay, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete gelen iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı. Önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin akrabalarından Muhsin Tan, akrabalarının dün akşam kayınbabası güle bayram ziyaretine geldiğini söyledi. Bayramlaşma bittikten sonra eve döndüklerini aktaran Tan, “Köy çıkışında çapraz ateşe tutuyorlar. Ailenin tamamını katletmek için. İki bacanak peş peşe çıkıyorlar. Tarama yapılınca ikinci aracın ışığı görülünce katiller kaçıyorlar. İki ölümüz var. Defin yaptık. Geri kalan aile fertleri kimi buraya geldi. Kimi de hastanede yaralılarını bekliyorlar. Allah koymasın diyoruz. Konuyu henüz hiç kimse bilmiyor” dedi.

Öte yandan, faillerin bulunması için çalışma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin defnedildikleri belirtildi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.