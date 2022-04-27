Bayram öncesi tatlıcılara denetim

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan pastaneleri denetledi.

Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için yapılan denetimde ekipler, işyerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara hilesini kontrol etti. Zabıta Daire Başkanlığı, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerlerini uyardı. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı ve bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edeceği belirtildi.