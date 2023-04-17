Bayrama yakın tatlıcılarda yoğunluk 10 kat arttı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır'da bulunan tatlı imalathanelerinde mesai yoğunluğu 10 kat arttı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlı üretimi yapılan imalathanelerde yoğun mesai harcanmaya başlandı. Şehir içi ve şehir dışına tatlı siparişini yetiştirmeye çalışan imalatçılar, bayram nedeniyle 3 vardiya şeklinde çalışmaya başladı.

Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, bayram yoğunluğunu 500 personel ile yürütmeye başladı.

Hacıbaba Pastaneleri'nde Gıda Mühendisi olan Merve Aslan, sipariş yoğunluğu olduğu için gece gündüz imalathanede çalışıldığını belirtti. Yaklaşan bayram nedeniyle 3 vardiya şeklinde 500'e yakın personel ile çalıştıklarını ifade eden Aslan, “Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluğumuz bayağı arttı. Bayram yoğunluğunda 10 kat artış oldu. Yaşanan yoğunluğumuza karşılık olarak 3 vardiya şeklinde çalışmaya başladık. Siparişleri şu anda müşterilerimize ve şubelerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Bahsettiğim 3 vardiyayı yaklaşık 500 personel ile birlikte yürütmekteyiz” dedi.

Vatandaşın bayramda tercih ettiği tatlı çeşitlerinden tescilli burma kadayıf ile tescilli soğuk baklavanın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Aslan, “Rağbet gören ürünlerimiz arasında Diyarbakır'a has olan burma kadayıfımız müşterilerin tercihi konusunda ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda tescilli olan soğuk baklavamız ve yeni karamelli baklavamız da müşteriler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Burma kadayıfımızın hamuru ustalarımız tarafından yoğurulduktan sonra kifler dökülür. Daha sonra kadayıfların dolumu yapılıp tepsilere düzgün bir şekilde dizilir. Pişirme işlemi yapıldıktan sonra şerbetlenir ve servis edilir” diye konuştu.