Bayramda can dostları unutulmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramında boşalan cadde, sokak ve meydanları yuva bilen 'Can Dostları' unutmadı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası, sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için 4 merkez ilçede belirlenen beslenme odaklarına mama bırakmaya devam ediyor. Ekipler, Ramazan Bayramından önce 140 besleme odağına 420 kilogram kedi ve köpek maması bırakarak can dostlarımızın beslenmesi sağladı. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramının ilk iki gününde 210 besleme odağına toplamda 630 kilogram kedi ve köpek maması bıraktı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 'Her can bize emanet' şiarıyla 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında 'Can Dostları' elleriyle beslemeye devam edecek.