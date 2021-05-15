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Bayramın son gününde de 'tam kapanma' sessizliği sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır’da cadde ve sokaklar Ramazan Bayramının son gününde de sessizliğini korudu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır'da cadde ve sokaklar Ramazan Bayramının son gününde de sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerine devam etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 16'ncı günün Ramazan Bayramının da son gününe denk geldi. Kentte vatandaşlar kısıtlamaya uyarak evlerine çekildi.


Diyarbakır'da güvenlik güçleri ise kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürerek kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza kesti.

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