BBP heyetinden oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 44 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde BBP Kadın Kolları Başkanı Ünsal, beraberindeki heyetle birlikte ailelere ziyarette bulundu.

"Onlar ağlayınca içimiz yanıyor"

BBP Kadın Kolları Başkanı olarak bugün burada olduklarını belirten Meryem Ünsal, "BBP Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin selamlarını getirdim. Büyük Birlik Partisi olarak evlatları için mücadele veren, evlatları için burada korkmadan oturan annelerimizi ekran başında seyrediyoruz. Lakin onların yanlarına gelip onlara ses olmaya, destek vermeye, dualarımızı iletmek için yanlarında bulunmaya geldik. Terörü lanetliyoruz. Hiçbir anne acı çekmesin istiyoruz. Biz de anneyiz, kadınlar olarak bugün buraya gelmemizin sebebi anneyiz. Acılarına duyarsız kalamıyoruz. Onlar ağlayınca ekranlardan seyrediyoruz içimiz yanıyor. Gencecik, yetiştirmiş, büyütmüş ne olduğu belirsiz almış götürmüş, anne burada gözyaşı döküyor. Devletimizin kararlı operasyonları var. Bunu devletimizin çözeceğine inanıyorum. Anneler üzülmesin, kadınlar üzülmesin, şiddetin her türlüsünü lanetliyorum. Terörü lanetliyoruz" dedi.

BBP heyeti ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.