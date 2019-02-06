Bebeğinizi 7 adımda doğru emzirin

Dr. Mehmet Celaloğlu, anne adayları için doğru emzirme tekniklerini anlattı.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Dr. Mehmet Celaloğlu, anne sütünün anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgi verdi.

Anne sütünün, bebekte doyurucu etkisinin yanında onu birçok hastalığa karşı koruyucu özelliğe de sahip olduğunu belirten Dr. Celaloğlu, anne sütüyle beslenen bebeklerin, anne sütü almayanlara göre antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Dr. Celaloğlu, “Bu bebeklerde, astım, egzama, gıda alerjisi gibi reaksiyonlar ile büyüdükten sonra gelişebilen diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklara daha az rastlanmaktadır. Emziren anneler psikolojik olarak kendilerini daha iyi hisseder ve bebekleri ile aralarındaki bağ daha güçlü olur. Emziren annelerde doğum sonrası kanama riski az görülür. Emzirme, meme, yumurtalık ve rahim kanseri riskini azaltan bir faktördür” dedi.

“Anne zihinsel olarak kendini hazırlamalı”

Anne adayının, doğumdan önce zihinsel olarak bebeğini emzirme konusunda kendisini hazırlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Celaloğlu, şöyle devam etti:

“Doğumdan sonra anne 30-60 dakika içinde bebeğiyle cilt teması kurmalı ve sütü gelmemiş olsa bile bebeğini emzirmeye çalışmalıdır. İyi bir emzirme için anne bol ve rahat giysiler giymeli, rahat ve göreceli olarak sessiz bir ortamda olmalı ve psikolojik kaygılardan uzak durmalıdır. Emzirme sırasında bebeğin ağzı, çenesi ve göbeği, kafası ile orantılı pozisyonda olmalı, bebeğin yüzü, göğsü ve karnı anneye dönük bulunmalıdır. Başarılı bir emzirme esnasında bebeğin yutma sesleri duyulur. Emzirme süresince anne ve bebeğin sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle annenin özellikle protein ve kalsiyum içeren besinler tüketmesi çok önemlidir. Gebelikte olduğu gibi emzirme döneminde de eğer ilaç kullanılması gerekiyorsa bunun mutlaka doktorun bilgisi dahilinde olması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi halde kullanılan bazı ilaçlar süt aracılığıyla bebeğe geçebilir ve istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Emzirme döneminde annenin fiziksel beslenmesinin yanı sıra psikolojik durumunun da emzirmeye uygun olması gerekir. Bu nedenle anneye bu açıdan destek olmak, ona bebeği ile yeterince ilgilenebilme zamanı verilmelidir. Emzirme sıklığı ve miktarı belirli kurallara bağlanmamalı, bebeğinin davranışları gözlenerek onun tercihine bırakılmalıdır. Çünkü emzirme sıklığı ve miktarı bebekten bebeğe farklılık göstermektedir.”