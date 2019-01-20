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Bebekoloji Anadolu'da etkinliği yoğun ilgi gördü

Bebekoloji Anadolu’da etkinliği Diyarbakır’da yoğun ilgiyle karşılandı.

Bebekoloji Anadolu'da etkinliği Diyarbakır'da yoğun ilgiyle karşılandı. Anne ve anne adayları bebek bakımı ve beslenme konusunda bilgilendirildi.


Diyarbakır'da anne ve anne adaylarına bebek bakımı ile ilgili merak edilen her şeyi, Bebekoloji Anadolu'da etkinliği kapsamında Süper Dadı Pedagog Gözde Erdoğan ve Yeni doğan hemşiresi Esra Ertuğul cevaplandı. Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de gerçekleştirilen Bebekoloji Anadolu'da etkinliği yoğun ilgi gördü. Sahne gösterimi yapan katılımcılardan Pedagog Gözde Erdoğan ve Yeni doğan hemşiresi Esra Ertuğul anne ve anne adaylarıyla tek tek sohbet ederek soruları yanıtladı. Gösterimde Anne ve anne adayları bebek bakımı ve beslenme konusunda bilgilendirildi.

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