Belediye Başkanlığı görevine getirilen Vali Güzeloğlu: Diyarbakır'ın emrinde olacağız"

Seçim sürecinden itibaren devam eden olumsuzlukların ardından böyle bir karar alınma gereği hissedildiğini belirten Vali Güzeloğlu, "Seçim sürecinden bugüne devam eden ve aziz, kadim şehrimiz Diyarbakır'da halkımızın gözü önünde gerçekleşen sizlerin aracılığı ile Türkiye gündemine aktarılan bir dizi vicdanları yaralayıcı, hukukun dışında ve şüphesiz kabul edilemez uygulamalar da gerçekleşmiştir. Vatanın birliği ve beraberliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarının iş akitlerinin fes edilmesi, bu çerçevede belediyede daha önce hizmet almış ve milletimize hizmet yapmış birçok kamu görevlisinin yerlerinin haksız ve hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi, yargı kararı olmasına rağmen göreve iade edilmemesi, terör örgütü ve suçlarından yargılanan kişilerin hukuki olmayan bir statüde belediyede görevlendirilmesi, mevzuatımızda olmamasına rağmen eş başkanlık uygulamasının belediyede hayata geçirilmesi. Diyarbakır'da Peygamberler ve Sahabeler şehri bu aziz beldemizde imar planında geçmiş dönemde ayrılarak yapılan birçoğunda inşaatına başlanan cami imar planlarının iptal edilmesi ve bir aziz sahibesinin isminin terör suçlusunun ismiyle değişmek istenmesi ve zorla mahşeri vicdanı yaralayıcı bir dizi uygulamayı gerçekleşmiştir. Şüphesiz halka hizmet için olan her türlü kaynağı, halka daha önce kayyum öncesi olduğu gibi PKK terör örgütüne tahsis edilen bu kaynaklar PKK'ya yönelik kullanılmaya başlanmıştır. Şüphesiz bunlar kabul edilemez ve sürdürülemez. Türk bayrağı belediye kimlik kartlarından başlatılarak internet sitelerinden kaldırmıştır. 4 aylık dönemde ciddi anlamda şikayetler sorunlar iletilmiştir. Devletin temel görevi olan en üst düzeyde sorumluluk ile Diyarbakır'ın her köşesine bütün çalışanlar işine bağlı devletine bağlı her personele hizmet vermeye devam edecek. Bulunduğu pozisyonda çalışanların terör örgütüne iltisaklı olanların gereği yapılacak. Diyarbakır'ın emrinde olacağız. Bütün arkadaşlarımızla alanda çaba sarf edeceğiz. Her birisinin bir değer olduğunu bilerek her alanda kültür sosyal kalkınma gibi temel başlıklarda yerel imkan ve kaynaklar süreyle gerçekleştirecektir” diye konuştu.