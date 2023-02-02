Belediye harekete geçti, Karacadağ bölgesinin yolları kapanmadan açıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal mahallesinde kar yağışı nedeniyle yollar, kapanmadan belediye ekipleri tarafından açıldı.

Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karacadağ bölgesindeki kırsal yollar, kar yağışı nedeniyle ekiplerin zamanında müdahalesiyle kapanmadan ulaşımın devamlılığı sağlandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Bu an itibarıyla Karacadağ bölgemizde kar nedeniyle kapalı olan yolumuz yok. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine önleyici belediyecilik görevimizi başarıyla yerine getirdik. Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerleri de etkilendi. Bazı mahalle ve mezraların yolları kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, önceden önlem alarak bölgede hazır bekleyen belediye ekipleri anında müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini önledi.” dedi.

Vatandaşın mağdur olmaması için zamanında tedbirleri aldıkları için şu an için ulaşıma kapalı olan yol olmadığını belirten Başkan Beyoğlu, “Meteoroloji verilerine göre hareket ederek teyakkuzda olmaya devam ediyoruz. Ani müdahalelere devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.