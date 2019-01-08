“Belediyeden gelen geliri millete hizmet için kullandık”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, “Belediye yönetiminde görev alan arkadaşlarımız devraldıkları ve maalesef insanı yok sayan, insana hizmet etmeyi değil, insana ve kente ihanet etmeyi amaçlayan bir zihniyetin aksine bugün Diyarbakır'ı bir huzur diyarı, çiçek bahçesi, gül bahçesi haline getirdiler” dedi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen Diyarbakır protokolü ve muhtarlar toplantısına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

“Kaynaklar millete hizmet etmek için vardır”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, devlet ve devlete ait bütün kurumların, kaynakların ve imkanların millet için var olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, “Kaynaklar, millete hizmet etek için vardır. Belediye yönetiminde görev alan arkadaşlarımız devraldıkları ve maalesef insanı yok sayan, insana hizmet etmeyi değil, insana ve kente ihanet etmeyi amaçlayan bir zihniyetin aksine bugün Diyarbakır'ı bir huzur diyarı, çiçek bahçesi, gül bahçesi haline getirdiler. Bunlar, istenince oluyor diyor Cumali Bey, peki o zaman niye olmamış bugüne kadar, çünkü istenmemiş onun için. Bu kaynaklar millete ve milletin hizmetine tahsis edilmemişti onun için. Cumali Bey söyledi, bir kuruş borç almadık, dışarıdan da kaynak ve imkan almadık. Ne yaptık, belediyeye gelen geliri, ödeneği akıl ile inanç ile millete hizmet şiarıyla kullandık” diye konuştu.

“2 yılda belediyeyi borçlandırmadan 1 milyar 250 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik”

Daha sonra konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla ise, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları hizmetleri anlattı. Atilla, şunları söyledi:

“İlk günden bugüne hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin sesine kulak verdik ve tüm çalışmalarımızı bunlara göre planladık. Bütün hizmetlerimizin merkezine her zaman insanı koyduk. Emanetin kutsi yükünü omuzlarımızda hissederek bu emanete sahip çıkmaya ve kaynaklarımızı kuruşu kuruşuna kıymetli hemşerilerimizin hizmetinde kullandık. Kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle toplam 1 milyar 250 milyon yatırım gerçekleştirdik. Milletimizin parasını, milletimize hizmet için harcadık. Bu hizmetleri belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan fen ve sanat bilimine yönelik gerçekleştirdik. 2 Kasım 2016'da göreve başladığımızda, Diyarbakır'a geldiğimizde içler acısı bir tabloyla karşılaşmıştık. Bir belediyenin yapması gereken en temel hizmetlerden biri olan temizlik ve de ulaşım hizmeti kesintiye ulaşmıştı. 17 yıl 7 ay sadece ideolojik belediyecilik yapmış bir belediyenin yapmadıklarını yapmamız gerektiğine inanarak kollarımızı sıvadık ve en kısa sürede bu hizmetleri gerçekleştirdik. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor, bundan sonra da inşallah devam edecek. Biz gelmeden önce 800 bin metrekare olan yeşil alan, biz geldikten sonra 2 yıl içerisinde bir milyon 850 bin metrekareye çıkardık. Trafik eğitim parkını bağlar ilçemizde tamamladık. Bütün engellemelere rağmen biz bu trafik parkını Diyarbakırlı çocuklarımıza hediye ettik.”

17 ilçeden yaklaşık 800 muhtarın katıldığı program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.