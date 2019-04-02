Benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı, vatandaş kurtardı

Diyarbakır'da bir kişi, üzerine benzin döküp kendini ateşe vermek istedi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, dalgınlığından yararlandığı şahsı iterek benzini ateşlemesini önledi.

Olay; Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis Dörtyol semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki benzin şişesi ile refüjde bulunan havalandırma ünitesinin üzerine çıktı. Burada bağırıp kendini ateşe vereceğini belirten şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından dalgınlığından yararlanılarak etkisiz hale getirildi. Kalabalıkça elindeki çakmak ve benzin alınan daha sonra ambulansa alındı. Ambulansta tedavi edilen zanlı, daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.