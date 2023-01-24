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Berber ve kardeşi önce darp edildi sonra silahla yaralandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde berber ve kardeşi 5 kişi tarafından önce darp edildi, daha sonra berberin kardeşi bacağından yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde berber ve kardeşi 5 kişi tarafından önce darp edildi, daha sonra berberin kardeşi bacağından yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesinde berberlik yapan B.Ö. ve kardeşi Ç.Ö., iddiaya göre husumetli olduğu 5 kişi tarafından darp edildi. Berber kardeşlerden Ç.Ö., daha sonra bacağından silahla yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

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