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Berberden korona virüs önlemi

Diyarbakır’da berberler, korona virüsten korunmak için maske ve eldiven takıyor.

Diyarbakır'da berberler, korona virüsten korunmak için maske ve eldiven takıyor.


Diyarbakır'da berber ustası Aziz Önen, korona virüsünün Türkiye'de görülmesi ile birlikte kendisi ve müşterilerinin sağlığı için maske ile eldiven kullanmaya başladı. Önen, tedbirlerin diğer berberler tarafından da alınması gerektiğini dile getirdi. Önen, "Bizim işimiz güzellik ve bakım, müşterilerimizle mecburi işimiz gereği yakın mesafede duruyoruz. Korona virüsünden korunmak için böyle bir önlem aldık. İş yerimizi ve ekipmanlarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Diğer meslektaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini diliyoruz" dedi.

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