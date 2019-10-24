Beş defa tüp bebek denemesinden sonra PRP ve akupunktur tedavisiyle çocuk sevinci geldi

Diyarbakır'da yaşayan 11 yıllık evli Özlem Hasan Başyiğit çifti, 5 defa tüp bebek denemesi sonucunda gittikleri klinikte başarılı tedaviyle mutlu haberi aldı.

Diyarbakır'da yaşayan ve 11 yıldır çocuk hasretiyle çalmadık kapı bırakmayan 35 yaşındaki Özlem ve Hasan Başyiğit çifti, çocuk özlemiyle birçok tüp bebek merkezlerinde şanslarını denedi. Başyiğit çifti, başarısız 5 tüp bebek denemesinden sonra arkadaş tavsiyesiyle gittikleri Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'de PRP ve akupunktur tedavisiyle 11 yıllık çocuk hasretini sona erdirdi. Tedavinin pozitif sonuçlanmasıyla çift, çocuk sahibi olacaklarının mutluluğunu yaşıyor.

“Tedavilerden 12 gün sonra test yaptık gebeliği elde ettik”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının 11 yıllık evli olduğunu ve 5 defa başarısız tüp bebek denemesiyle kliniklerine geldiğini söyledi. Prof. Çoksüer, “Hasta geldiğinde biz ilk olarak detaylı değerlendirdik. Hastanın yumurtaları iyi, sperm faktörü yok. Her hangi bir problem yok ve 5 defadır deneme yapılmış. Buna rağmen bir türlü başarı elde edilmiyor. Bu hastalığın tanısı aslında açıklanamayan inferti, yani sebepsiz infertilite olarak geçiyor. Kadında 5 defaya bağlı olarak çok ciddi bir stres faktörü olduğunu gördük. Bu bir, ikincisi de rahim duvarının ince olduğunu gördük bu çok önemli. Yani burada özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kişilerde doğru teşhis koymak çok önemli. Burada zaten tüp bebek başarısını artıran en önemi faktör herkese rutin standart tedavi vermek değil. Hastaya göre, hastalığa göre altta yatan sebebi bulup ona yönelik tedavi vermek başarının altın anahtarıdır. Biz rutin tüp bebek uygulaması yapmadık. İlk önce biz bu hastaya akupunktur uygulaması yaptık. Yani akupunkturla stres yükünü azalttık” dedi.

Akupunkturda stres hormonlarını bertaraf ederek normal hormonların, yani üreme fonksiyonlarını düzenleyen hormonların normal seviyeye inmesini sağladıkların kaydeden Prof. Dr. Hakan Çoksüer, “Böylece hem yumurta hem rahim duvarını iyi çalışmasını sağlamış olduk. Bu birinci bir kritik noktamız. İkincisi de bu hastanın rahim zarının zayıf olduğu için rahim güçlendirme tedavisi yaptık. Yani rahmin içerisine PRP tedavisi uyguladık. Bu uygulamaları yaptıktan sonra tüp bebek uygulaması yaparak yumurtaları topladık. 12 gün sonra test yaptık. 12. günden sonrasında gebeliği elde ettik. Hasta gözlerine inanamadı. Çünkü 5 defa başarısız tüp bebek öyküsü var. Hep rahim zarı ince kaldığı için artık bebeğin tutunamayacağını, ‘bir daha tüp bebek yapsanız dahi başarısız olacağınız' şeklinde olarak sürekli hastaya söylenmiş. Tabi böyle olunca da hasta ciddi bir psikolojik yük artığını ifade etti bize. Burada çıkan sonuç şu, gerçekten de başarıya ulaşmak için tüp bebek ya da normal tedavi önemli olan altta yatan sebepleri mutlaka irdelemek gerekiyor. Altta yatan sebep ne ise ona göre tedavi vermek çok önemli ve o şekilde hastaya yardımcı olmak önemli. Beş defa başarısızlıktan sonra kliniğimizde 6. denemesinde başarıya ulaşmanın mutluluğu bizim için müthiş bir keyiftir. Doğru hekim, doğru klinik ve doğru şekilde tedavi vermek çok önemli, bunun da başarının altın anahtarı olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuk sahibi olamayanlar lütfen moralini bozmasınlar ve sürekli stresten uzaklaşmanın yollarına baksınlar" diye konuştu.

11 yıllık evli olduklarını ve birkaç defa aşılama tedavisinin başarısız olduğunu belirten Hakan Başyiğit, “Son tüp bebek uygulamasını Ankara'da yaptık o da başarısız oldu. Hakan hocanın yanına geldik çok şükür eşim hamile, Hakan hocadan Allah razı olsun. Akupunktur tedavisiyle eşim hamile kaldı” şeklinde konuştu.