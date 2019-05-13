Beyoğlu: “Bağlar hak ettiği değere kavuşuyor”

Diyarbakır'da Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla birlikte iftar açtı.

Bağlar ilçesinde düzenlenen iftar programına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmak için dua etti.

Daha sonra konuşan Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Beyoğlu, “Bağlar ilçemizde artık kardeşlik, huzur, barış, hizmet zamanıdır. Bizim şu anda tek hedefimiz devlet ve siyasetçiler olarak el ele vererek Bağlar'a, halkımıza hizmet edeceğiz, dertlerine derman olacağız, gönüllerine gireceğiz, sıkıntıları ne ise o noktada kendilerine yardımcı olacağız, olmak zorundayız. İnsanlar bizlere inanıyor ve bu inancı boşa çıkarmayacağız, kendilerine hizmet edeceğiz. Halkımızın talepleriyle ilgilenmek bizleri mutlu ettiği gibi sosyal belediyecilikte, gönül belediyeciliği de yapacağız. Biz halkımıza hizmet edeceğiz inşallah, tek hedefimiz budur. Halkımızın teveccühü karşısında bugün çok duygulandım, mutlu oldum. Özellikle halkımızın kardeşlik duyguları ile ışıl, ışıl gözleriyle bakmaları, birlik ve beraberliğimizi görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Aynı güzel duyguları valimizde de gördüm, hissettim. Dolayısıyla halkımız çok güzel şeylere layıktır, bizde bu noktada elimizden gelen tüm imkanlarla hizmetlerindeyiz. Bu anlamda Bağlar halkımıza çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Biz Bağlar halkımız için gecemizi, gündüzümüzü bir edip yanlarında olacağız. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Bağlarımızı hizmetle buluşturacağız ve her şeyden önce bilinmelidir ki biz Bağlarımızda yaşayan aziz ve nezih insanlarımızın hizmetkarları olacağız. Bizi en fazla bu mutlu eder” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, iftar programına katılan vatandaşlara kendi elleri ile yemek dağıttı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programda vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.