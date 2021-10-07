Beyoğlu mahalle sakinlerine söz verdi, kırsal mahalle ilk kez asfaltlanmış yolla tanıştı

Geçen hafta şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki kırsal batı Karakoç Mahallesi'nde ziyarette bulunduğu vatandaşların ilettiği ulaşımla ilgili taleplerini bir hafta içerisinde yerine getirme sözü veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla bin 500 nüfuslu mahallenin iç yolları ilk kez asfaltlandı.

Karacadağ bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile mahallenin iç bölümlerdeki yollarını asfaltlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa zamanda modern ve konforlu bir ulaşım ağı haline getirerek vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan hizmetin son iki buçuk yılda ilçenin her bölgesinde uyguladıkları çözüm odaklı pratik belediyeciliğin ürünü olduğunu belirten Beyoğlu, "Bizi milletimize karşı mahçup etmeyen Rabbime hamd olsun. Hizmetin en güzeline layık olan aziz hemşehrilerimize vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri uzun yılların ihmali olan sorunları bir haftada çözüme kavuşturan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.