Beyoğlu, memleketi Lice'de vatandaşlara domates ikram etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı programı çerçevesinde Lice'de ziyaretlerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yol kenarındaki tezgahlarda, üreticiler tarafından satılan domatesleri satın alarak vatandaşlara ikram etti. Organik olmasının yanı sıra Lice coğrafyasına ve doğa koşullarına özgü olmasıyla bilinen, doyumsuz lezzeti ve tadıyla nam salarak marka haline gelen Lice domatesi, revaçta olmaya devam ediyor. Domates üreticileri, büyük emek ve özen göstererek ürettikleri ürünleri Diyarbakır-Lice- Bingöl karayolunda açtıkları açık tezgahlarda yolu kullanan vatandaşlara doğrudan ulaştırıyor.

Domates üreticilerine jest yaptı

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, memleketi olan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Beyoğlu, ilçeye gelişi sırasında aracını durdurarak yol kenarında toplu olarak satın aldığı domatesleri vatandaşlara ikram etti. Beyoğlu, bu davranışı ile domates üretici ve satıcılarını sevindirdi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının vatandaş buluşmaları kapsamında Lice'ye gelen Başkan Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile beraber Lice'ye bağlı Kayacık Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bu köyde dünyaya geldiğini ve büyüğünü anlatan Beyoğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hasret giderip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Geçtiğimiz günlerde Bağlar'da bir parka ismini verdiği ilk Zazaca mevlidin yazarı Şeyh Ahmed-i Hasi'nin de bu köyde dünyaya geldiğini ve anne tarafından akrabası olduğunu hatırlatan Beyoğlu, bir çok ilim insanı yetiştiren bu topraklara ait olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde milletimiz için varız"

Beyoğlu, vatandaşların ilettiği talepleri en kısa zamanda karşılayacaklarını kaydetti. Belediyenin ilgili birimlerine telefonla talimat veren Beyoğlu, "Belediyemizin sorumluluk alanına girmeyen talepleri için de devletimizin ilgili diğer kurumlarıyla bizzat görüşeceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devletimiz güçlüdür, her zaman, her yerde ve her koşulda aziz milletimizin emrindedir" şeklinde konuştu.