Beyoğlu: “Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmalı"

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Zerzevan Kalesi'ni ziyaret ederek devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Beyoğlu, kalenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması halinde bu durumun bölgede turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun Diyarbakır ile Mardin arasındaki antik ticaret yolu üstünde askeri üs olarak kurduğu Zerzevan Kalesi güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Kazı çalışmalarının devam ettiği kaleyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı çalışmalarla 2014 yılında buranın ortaya çıkarılmasını sağlayan Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan bilgi alarak incelemelerde bulundu. Katıldığı gezi sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Beyoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olan tarihi kalenin 2021 yılında listeye alınmasının kabul edilmesi halinde bu durumun bölgenin turizmde büyük sıçrama yapmasına yol açacağını dile getirdi.

“Belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız”

Belediye olarak Zerzevan Kalesi için öngördükleri çalışmalar olduğunu belirten Beyoğlu, “Böyle bir tarihi eserin bölgemizde bulunması büyük şans. Bu durumu turizmde fırsata çevirerek ekonomik kalkınma ve kalkınmaya vesile olabiliriz. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Bağlar Belediyesi olarak Zerzevan Kalesi'nin tanıtımına dikkat çekmek için bazı çalışmalar planlıyoruz" dedi.

“Tapınakta büyük gizem var”

Beyoğlu'na ziyaretleri için teşekkür eden Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Mithras'taki kazıların halen devam ettiğini söyledi. Doç. Dr. Coşkun, “Hızlı bir şekilde Mithras kazılarını bitirip, daha sonra koruma çalışmalarına ve oraya uygun gezi rotaları yapmayı planlıyoruz. Bu nedenle ağırlığı Mithras'a verdik. Önümüzdeki yıldan itibaren koruma çalışmaları başlayacak. Tabi Mithras çok ilgi çekiyor. Roma'nın doğu sınırında bulunan tek tapınak, dünyada bulunan son Mithras tapınağı ve en iyi korunmuş Mithras tapınağı. Özellikle bir gizem var. Roma'nın gizemi olması açısından bilinmeyen birçok şey var Mithras'la ilgili. Bunların bir kısmına buradaki tapınakta cevap buluyoruz. Bütün törenleri gizlilik halinde, ayinler törenler büyük bir gizlilik içerisinde yapılıyor. Bu nedenle herkesin de ilgisini çekiyor buradaki yapı” diye konuştu.