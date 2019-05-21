Beyoğlu'ndan iş adamlarına Diyarbakır'a yatırım çağrısı

31 Mart mahalli idareler seçiminde Bağlar İlçe Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Beyoğlu, hayırlı olsun ziyaretine gelen iş adamı Süleyman Ergin'i kabulünde tüm iş adamlarına Diyarbakır7a yatırım çağrısında bulundu.

Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İş adamı Süleyman Ergin'i makam odasında ağırlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu vesile ile tüm iş adamlarına Diyarbakır'a yatırım çağrısında bulundu. Ergin'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu da dile getiren Başkan Beyoğlu, “Değerli dostum iş adamı Süleyman Ergin'in ziyareti bizleri hayli memnun etti. İstanbul'daki işlerini bırakıp bizleri ziyaret eden Süleyman Ergin nezdinde tüm iş adamlarımıza ilimize yatırım yapmaları çağrısında bulunmak istiyorum. Bu güzelim şehrimize ve Bağlar ilçemize hizmet etmek bizler için onurdur. Allah kısmet ederse bayramdan sonra halkımıza tarihi hizmetler yapacağız. Öncelikle esnafımıza dönük güzel çalışmalarımız olacak, akabinde fakir fukaramıza, hastalarımıza, yaşlılarımıza ve engelli kardeşlerimize yönelik projelerimiz olacak” diye konuştu.

Başkan Beyoğlu'nun Bağlar ilçesi için bir şans olduğunu belirten iş adamı Süleyman Ergin ise, “Değerli başkanım Hüseyin Beyoğlu'nu tebrik edip yeni görevinde hayırlı olmasını dilemek için burdayım. Başkanımız Hüseyin Beyoğlu göreve gelir gelmez yoğun bir tempo ile halka kapılarını açtı. Kapısı açık vaziyette gelen misafirleri ağırlıyor. İşte bizlere böyle bir başkan lazım misafirperverliği ile halkın gönlüne kısa bir zamanda girmeyi başardı. Bizlerde kendisini ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu sürede Bağlar ilçemize yapılacak hizmetleri konuştuk. Değerli başkan bizlere güzel bilgiler verdi. Çarpık kentleşme ile ilgili konuları ve yıkık dökük sokaklar ve evleri konuştuk, kaldırımlar köy yolları ile ilgili çalışmalardan bahsettik. Başkanımızın söylediği tek şey 'Her şey halkımız için ve her şey Bağlarımıza, evliyalar ve insanlık şehri olan kentimiz için' dedi ve en güzel hizmeti yapacağını söyledi. Başkan Hüseyin Beyoğlu bir dava adamıdır. Fakir fukara dostudur, gönül adamıdır" diye konuştu.