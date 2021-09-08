Beyoğlu'ndan Yunus Emre Mahallesine taziye ve toplantı salonu müjdesi

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait iki katlı binanın restore edilerek modern bir taziye evi ve toplantı salonuna dönüştürülmesi için çalışma başlattı. Binada incelemelerde bulunan Başkan Beyoğlu, muhtarlık ofisiyle beraber tüm binanın bakımdan geçirilip eksiklerinin giderileceğini ifade ederek, ”Binanın eksiklerini tespit ederek çalışma başlattık. Vatandaşlarımız burada taziye buluşmalarını ve toplantılarını yapabilecek. Kısa zamanda yapacağımız çalışmalarla bu hizmeti vatandaşlarımıza kazandıracağız” dedi.

Bakımsız hale gelen belediyeye ait bina yeniden restore edilip eksikleri giderilerek taziye ve toplantılar için mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. Bağlar Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde belediyeye ait olan iki katlı binayı bakımdan geçirerek taziye evi ve toplantı salonlarının yer aldığı modern bir binaya dönüştürmek için çalışma başlattı. Yunus Emre Mahallesi'ne ziyarette bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye tarafından inşa edilen ancak bakımsız hale gelen binada incelemelerde bulundu. Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, Bağlar Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Rıfat Hayrullahoğlu ve Bağlar Belediyesi Meclisi Üyesi Güzel Kızoğlu ile beraber binayı gezerek eksikleri tespit eden Başkan Beyoğlu, Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Taşer'den bilgi alarak çalışma başlatılması için talimat verdi.

Beyoğlu çalışma başlattı, muhtar teşekkür etti

Binayı en iyi şekilde restore edip temel ihtiyaçlarını karşılayarak mahalle halkının hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Beyoğlu, ”Vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. Onların her talebinin başımız üzerinde yeri var. Bu binamızı en iyi şekilde bakımdan geçirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bunu en kısa zamanda tüm detaylarıyla beraber yerine getireceğiz” diye konuştu.

Yunus Emre Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Taşer, sorunların çözümüne yönelik ortaya koyduğu duruş nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ederek bugüne kadar hizmet odaklı tüm taleplerinin yerine getirildiğini kaydetti. Başkan Beyoğlu, Yunus Emre Mahallesi'nde ayrıca esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.