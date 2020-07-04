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Biçerdöver alev aldı, 300 dönüm ekili arazi kül oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde arazide bulunan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde arazide bulunan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangının ekili araziye sıçramasıyla 300 dönüm alan kül oldu.



Olay, öğlen saatlerinde Çınar'a bağlı Yıllarca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlayı biçen biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Araç sürücüsü dışarı çıkarken yangın ekili araziye sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin suyla vatandaşların da traktörle müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.


Yangında biçerdöverle birlikte 300 dönüm ekili arazi kül oldu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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