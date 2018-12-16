Bilgi Evi öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladılar.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı evlerinden getirdikleri birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşarak kutladılar. 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle Bilgi Evi'nde düzenlenen etkinliğe 200 öğrenci katıldı. Bilgi Evi eğitmenleri tarafından beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın öneminin anlatıldığı etkinlikte, öğrenciler aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekleri arkadaşları ile paylaşarak mutlu anlar yaşadı. Etkinlikten dolayı güzel bir gün geçirdiklerini belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.