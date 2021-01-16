Bilgi Evi öğrencilerinden ebru sanatına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören ve Görsel Sanatlar Kulübü'ne üye olan öğrencilerin online olarak devam ettiği eğitimleri kapsamında Ebru sanatı öğreniyorlar.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden online olarak sürdürüyor. Öğrenciler, temel derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelerini de sürdürüyor. Görsel Sanatlar Kulübü'ne üye olan öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde başladıkları Ebru sanatına yoğun ilgi gösteriyor. Ebru sanatı çalışması öncesi eğitmenler, Ebru sanatının İslam tarihi açısından önemini ve tarihsel sürecini anlatarak öğrencileri bilgilendirdi. Ebru sanatıyla hat sanatı arasındaki bağlantılarını dile getirdi. Daha sonra uygulama boyutunda öğrencilerle eğitmenleri ile birlikte çalışmalarını hazırladı. Öğrenciler Ebru sanatı dışında tuval üzerine akrilik boya çalışması ve mandala boya çalışmalarını yaptı.