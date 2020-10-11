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Bilgi Evi öğrencilerinden MTA'ya teknik gezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi öğrencilerine yönelik Maden Teknik Arama (MTA) Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.


Korona virüs tedbirlerine dikkat eden çocuklar, Diyarbakır, ilçeleri ve bölgede çıkan yeraltı kaynakları hakkında jeoloji mühendislerinden bilgi alırken, Gezi Kulübünün organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte öğrencilere rehber ve diğer branş eğitmenleri eşlik etti. MTA. Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü jeoloji mühendisleri, Diyarbakır ve ilçelerinde çıkarılan değerli yer altı kaynaklarının neler olduğunu öğrencilere anlattı. Öğrenciler, merak ettikleri tüm soruları jeoloji mühendislerine yöneltti.


Bilgilendirme amaçlı gezide öğrenciler yeraltı kaynaklarının önemini kavradı ve yeraltından çıkarılan çeşitli materyalleri yerinde görme fırsatı yakaladı.


Gezi sonunda MTA personeli, öğrencilere hediyeler dağıttı.

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