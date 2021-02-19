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Bilgi Evi yeni şubesiyle hizmete girdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için Bilgi Evinin 2’nci şubesini Sümerpark Ortak Yaşam Alanında açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için Bilgi Evinin 2'nci şubesini Sümerpark Ortak Yaşam Alanında açtı.


Çocukların başta eğitim olmak üzere, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evinin 2'nci şubesini Sümerpark Ortak Yaşam Alanında açtı. 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı yeni şubede 8'inci sınıf öğrencileri pandemi koşullarına uygun sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek ders başı yaptı. İlkokul ve ortaokul derslerinin Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıyla paralel işleneceği eğitimlerden çocuklar ücretsiz şekilde yararlanacak.



Kayıtlar devam ediyor


Bilgi Evine kayıt yaptırıp ücretsiz ortaöğretim sınavlarına hazırlanmak isteyenler, kimlik fotokopileri ve Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları Hayat Eve Sığar kodlarıyla birlikte Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına veya Bilgi Evine velileriyle birlikte gelerek başvuruda bulunabilecek. Büyükşehir Belediyesi, eğitim-öğretim döneminde ana dersler dışında öğrencilere yönelik sosyal-kültürel etkinliklerde düzenleyecek. Sosyal-kültürel etkinlikler kapsamında öğrenciler, spor, drama, tiyatro, akıl ve zekâ ile robotik kodlama olmak üzere birçok etkinlikten yararlanacak.

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