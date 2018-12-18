Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde veli toplantısı düzenlendi. Öğretmenlerin, Bilgi Evinde çocukların eğitim durumları ve sınıflarda gösterdikleri performansları değerlendirdiği toplantıya veliler yoğun ilgi gösterdi. Veliler toplantısında konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, “Sizleri burada görmek çok güzel. Burası sizlerin evi bunu asla unutmayın. Bizler, sizler ve çocuklarımız için buradayız. Sizlerin ve bizim gayretlerimizle Diyarbakır'da güzel kalpli nesiller yetiştireceğiz” dedi.

Çocuklarının Bilgi Evine gelmeye başladıktan sonra okullarında daha başarılı olduklarını belirten veliler ise Bilgi Evinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarının kendilerini daha iyi ifade ettiğini söylediler. Veliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Bilgi Evinin yapımında emeği geçenler ile öğretmenlere teşekkür ettiler. Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Teknoloji derslerinin verildiği Bilgi Evinden bin 200 öğrenci faydalanıyor. 12 eğitmenin görev yaptığı eğitim yuvasında öğrenciler, ayrıca farklı tarihlerde düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden de yararlanıyor.